Украинцев предупредили о повышении акциза на газ в три раза

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 декабря 2023, 16:52 Читати українською

Украинцев предупредили о повышении акциза на газ в три раза

Вопрос повышения акциза на автогаз — это перспектива нескольких месяцев. Об этом сказал председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пишет enkorr.

Вопрос повышения акциза на автогаз — это перспектива нескольких месяцев.
Фото:depositphotos

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Повышение акциза

«Около 60 млрд грн акцизов и НДС составили поступление средств в бюджет в этом году», — сказал Гетманцев, отметив, что повышение акциза на автогаз — перспектива нескольких месяцев.

«Единственный аргумент, почему раньше акциз на газ был низким, заключается в том, что когда-то на рынке LPG были сильнее лоббисты, чем на рынке бензинов. Соотношение должно быть в энергоемкости. Если применяем данную логику при ставке на бензин 213 евро за 1000 л, ставка на газ должна быть 160−170 евро. Это европейская практика», — отметил он.

Гетманцев считает, что акциз на автогаз должен быть увеличен. При этом, по его словам, идея увеличения акциза на автогаз обсуждается на уровне Кабинета министров.

Напомним

С 1 июля 2023 года налоги на топливо в Украине вернулись на уровень, действующий до полномасштабного вторжения россии в Украину: НДС — до 20%, акциз на бензин — до 213 евро, на дизтопливо — до 139 евро за 1000 л. При этом акциз на автогаз составляет 52 евро за 1000 л.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+30
Alligator22
Alligator22
5 декабря 2023, 16:59
#
А на екологію насрати.
+
+30
neverice
neverice
5 декабря 2023, 17:11
#
Яка нагла брехня. В ЄС акциз на lpg в 5 разів нижчий за акциз на бензин.
В середньому 105 євро на 1000 літрів, тоді як на бензин — під 500 євро за 1000 літрів. Причому, наприклад, в Іспанії, акциз на LPG — 31 євро.
Дивлюсь, бензинові лобісти вкрай обнагліли.
+
+30
tvd4
tvd4
5 декабря 2023, 17:17
#
Зараз ціни на газ доходять до 37грн/л, добавити 20% по порівнянні з бензином буде майже 45 грн. Переоладнання на газ не рентабельно.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 28 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами