Украинцев предупредили о повышении акциза на газ в три раза

Вопрос повышения акциза на автогаз — это перспектива нескольких месяцев. Об этом сказал председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев , пишет enkorr.

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Повышение акциза

«Около 60 млрд грн акцизов и НДС составили поступление средств в бюджет в этом году», — сказал Гетманцев, отметив, что повышение акциза на автогаз — перспектива нескольких месяцев.

«Единственный аргумент, почему раньше акциз на газ был низким, заключается в том, что когда-то на рынке LPG были сильнее лоббисты, чем на рынке бензинов. Соотношение должно быть в энергоемкости. Если применяем данную логику при ставке на бензин 213 евро за 1000 л, ставка на газ должна быть 160−170 евро. Это европейская практика», — отметил он.

Гетманцев считает, что акциз на автогаз должен быть увеличен. При этом, по его словам, идея увеличения акциза на автогаз обсуждается на уровне Кабинета министров.

Напомним

С 1 июля 2023 года налоги на топливо в Украине вернулись на уровень, действующий до полномасштабного вторжения россии в Украину: НДС — до 20%, акциз на бензин — до 213 евро, на дизтопливо — до 139 евро за 1000 л. При этом акциз на автогаз составляет 52 евро за 1000 л.