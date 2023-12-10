Украина выполнила все условия для получения очередного транша ЕС на 1,5 миллиарда евро

Украина выполнила все требования по программе макрофинансовой помощи от ЕС и может рассчитывать на очередной транш в размере 1,5 млрд евро . Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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По словам Железняка, деньги должны пополнить бюджет уже на следующей неделе.

Ранее «Минфин» писал о том, что 22 ноября Минфин Украины привлек десятый транш масштабной макрофинансовой помощи от ЕС (МФД+) на 2023 год в размере 1,5 млрд евро .

Финансирование в рамках МФД+ предоставляется на льготных условиях: срок погашения кредита составляет 35 лет, проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсироваться странами ЕС.

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