За прошедшие сутки украинские воины уничтожили 700 российских солдат, 4 танка и 10 БМП. Об этом свидетельствуют данные генштаба.
Потери рф в Украине за 9 декабря: 700 окупантов и 10 БМП
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Общие боевые потери противника
- личного состава — около 338820 (+700) человек
- танков — 5636 (+4) ед
- боевых бронированных машин — 10529 (+10) ед
- артиллерийских систем — 8064 (+6) ед
- РСЗО — 919 (+0) ед
- средства ПВО — 605 (+0) ед
- самолетов — 324 (+0) ед
- вертолетов — 324 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6136 (+0)
- крылатые ракеты — 1586 (+1)
- корабли /катера — 22 (+0) ед
- подлодки — 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн — 10623 (+25) ед
- специальная техника — 1162 (+3) ед
Источник: Минфин
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