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9 декабря 2023, 15:10 Читати українською

Объем торгов японской иеной достиг годового максимума

После недавнего заявления главы центробанка Японии об изменении политики в ближайшее время, трейдеры начали активно торговать иеной. Объем достиг рекорда за 2023 год. Об этом пишет Bloomberg.

После недавнего заявления главы центробанка Японии об изменении политики в ближайшее время, трейдеры начали активно торговать иеной.

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На чикагской бирже CME, которая считается крупнейшей валютной площадкой в мире, иена достигла объема в торгах на $74,8 миллиарда, что является рекордом за весь текущий год. Стоимость валюты также выросла на 4% на торгах в Нью-Йорке. На фоне других топ-валют мира, иена начала резко выделяться на рынке. Недельная волатильность валютной пары доллар-йена достигла наивысшего уровня за четыре месяца.

Курс иены к доллару на 09.12.2023 г. / Скриншот Google

Аналитики объясняют, что такая активность трейдеров связана со словами главы центробанка Японии об изменении политики, расцененной как положительный сигнал и конец режима негативных ставок банка.

К теме: Японская иена укрепляется: почему ее курс отслеживают те, кто планирует вкладываться в трежерис

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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