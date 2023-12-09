Объем торгов японской иеной достиг годового максимума

После недавнего заявления главы центробанка Японии об изменении политики в ближайшее время, трейдеры начали активно торговать иеной. Объем достиг рекорда за 2023 год. Об этом пишет Bloomberg.

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На чикагской бирже CME, которая считается крупнейшей валютной площадкой в мире, иена достигла объема в торгах на $74,8 миллиарда, что является рекордом за весь текущий год. Стоимость валюты также выросла на 4% на торгах в Нью-Йорке. На фоне других топ-валют мира, иена начала резко выделяться на рынке. Недельная волатильность валютной пары доллар-йена достигла наивысшего уровня за четыре месяца.

Курс иены к доллару на 09.12.2023 г. / Скриншот Google

Аналитики объясняют, что такая активность трейдеров связана со словами главы центробанка Японии об изменении политики, расцененной как положительный сигнал и конец режима негативных ставок банка.

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