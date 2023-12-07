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7 декабря 2023, 17:47 Читати українською

Robinhood запустила приложение для торговли криптовалютами в ЕС

Разработчики Robinhood объявили о запуске инвестиционного приложения в Европейском союзе, пишет Forklog.

Разработчики Robinhood объявили о запуске инвестиционного приложения в Европейском союзе, пишет Forklog.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноПользователям будут доступны для торговли более 25 криптоактивов, включая биткоин, Ethereum и Solana.
Фото:hashtelegraph.com

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Пользователям будут доступны для торговли более 25 криптоактивов, включая биткоин, Ethereum и Solana.

Платформа предложит клиентам вознаграждение в биткоине, зависящее от объема торгов и реферальной активности.

«ЕС разработал одну из наиболее комплексных в мире политик по регулированию криптоактивов. Поэтому мы выбрали этот регион для реализации планов по международному расширению», — заявил гендиректор Robinhood Crypto Йоханн Кербрат.

Напомним

Неделю назад, после двух неудачных попыток, компания запустила брокерские услуги в Великобритании. В частности, фирма планировала приобрести базирующийся в Лондоне криптостартап Ziglu, однако в итоге сделка сорвалась из-за регуляторной неопределенности.

Ранее Robinhood отчиталась о росте объемов торгов криптовалютами на 75%.

Напомним, в августе разработчики компании добавили в некастодиальный кошелек поддержку биткоина и Dogecoin.

Источник: Минфин
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