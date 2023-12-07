Разработчики Robinhood объявили о запуске инвестиционного приложения в Европейском союзе, пишет Forklog.
Robinhood запустила приложение для торговли криптовалютами в ЕС
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Что известно
Пользователям будут доступны для торговли более 25 криптоактивов, включая биткоин, Ethereum и Solana.
Платформа предложит клиентам вознаграждение в биткоине, зависящее от объема торгов и реферальной активности.
«ЕС разработал одну из наиболее комплексных в мире политик по регулированию криптоактивов. Поэтому мы выбрали этот регион для реализации планов по международному расширению», — заявил гендиректор Robinhood Crypto Йоханн Кербрат.
Напомним
Неделю назад, после двух неудачных попыток, компания запустила брокерские услуги в Великобритании. В частности, фирма планировала приобрести базирующийся в Лондоне криптостартап Ziglu, однако в итоге сделка сорвалась из-за регуляторной неопределенности.
Ранее Robinhood отчиталась о росте объемов торгов криптовалютами на 75%.
Напомним, в августе разработчики компании добавили в некастодиальный кошелек поддержку биткоина и Dogecoin.
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