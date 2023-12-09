Соучредитель monobank стал предпринимателем года по версии Forbes

Соучредитель monobank Олег Гороховский стал предпринимателем года по версии Forbes. Церемония награждения прошла в Киеве, 8 декабря. Об этом сообщили на сайте издания.

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Почему совладелец mono стал лучшим

Forbes Ukraine оценивал руководителей компаний с годовой выручкой и/или оценкой от $25 млн, которые имеют значительную долю собственности в компании и непосредственно участвуют в управлении ею. Кандидаты на звание «Предприниматель года» имели возможность предлагать редакция Forbes и члены жюри.

Предпринимателем года был избран Олег Гороховский, поскольку за время войны mono увеличил количество клиентов до 7,7 млн ​​(в начале 2022 было 5 млн), запустил популярный для волонтерских сборов продукт Банка и начал выход на польский рынок. Прогнозируют в этом году рост выручки на 17% и чистой прибыли — в 2,7 раза к эквиваленту примерно $240 млн.

В своем Telegram-канале Гороховский отметил, что «быть предпринимателем года в стране сильных людей большое счастье и невероятная ответственность».

Олег Гороховский во время церемонии награждения / Фото: Forbes Ukraine

Кто победил в других номинациях

Томаш Фиала (Dragon Capital) получил награду «Антихрупкость»

Ярослава Гресь (United24, Gres Todorchuk) — «Вклад в победу»

Лев Жиденко и Тарас Панасенко (Аврора) — «Прорыв года»

Лев Жиденко и Виктор Иванчик (Астарта) — «Выбор аудитории Forbes»

Ростислав и Елена Вовк (Кормотех) — «Семейный бизнес»

Виктор Иванчик — «Прозрачность бизнеса и деловая репутация»

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