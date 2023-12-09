Самые богатые семьи мира в течение года приумножили состояние на $1,5 триллиона

В 2023 году самые богатые семьи в мире стали еще богаче на $1,5 триллиона, а первое место в списке заняли правители Эмиратов. Об этом пишет Bloomberg.

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Королевская семья ОАЭ

Мохаммед Аль Нахайян — представитель самой богатой семьи в мире по итогам 2023 года. Он является третьим сыном основателя и президента ОАЭ и унаследовал этот пост от отца. Семья Аль Нахайян руководит, в частности, столицей этого государства Абу-Даби, где добывают нефти больше всего. Остальные члены семьи занимают должности как в правительстве, так и в частном секторе. Мансур Аль Нахайян является владельцем футбольного клуба «Манчестер Сити».

Состояние семьи: $305 миллиардов.

Мохаммед Аль Нахайян / Фото: Alan Santos/PR

Другие богатые семьи

Второе место в списке самых богатых семей мира занимает семья сети Walmart (США) Уолтоны ($259,7 миллиарда). В прошлом году именно эта семья была первой.

На третьем месте — владельцы дома моды Hermes (Франция), семья Дюма. Их состояние составляет $150 миллиардов.

Также в списке самых богатых семей владельцы бренда батончиков Марс ($141 млрд) и королевская семья Катара ($133 млрд).