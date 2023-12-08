Игорь Мазепа: Стартапы, куда инвестировать в 2024 году, покупать евро или доллар. Вторая часть интервью (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит с Игорем Мазепой — генеральным директором инвестиционной компании «Concorde Capital». Говорят о том, куда инвестировать деньги в 2024 году, стоит ли сейчас инвестировать в украинские стартапы, инвестировать ли в землю и что лучше покупать: евро или доллар.