В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит с Игорем Мазепой — генеральным директором инвестиционной компании «Concorde Capital». Говорят о том, куда инвестировать деньги в 2024 году, стоит ли сейчас инвестировать в украинские стартапы, инвестировать ли в землю и что лучше покупать: евро или доллар.
Игорь Мазепа: Стартапы, куда инвестировать в 2024 году, покупать евро или доллар. Вторая часть интервью (видео)
Это вторая часть интервью. Первую часть смотрите по этой ссылке.
Источник: Минфин
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