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8 декабря 2023, 11:16 Читати українською

Binance отозвала заявку на лицензию в Абу-Даби, Ark Invest продала акции Coinbase на $24,3 млн: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Binance отозвала заявку на лицензию в Абу-Даби

Криптовалютная биржа Binance отозвала заявку на лицензию по управлению фондом коллективных инвестиций в Абу-Даби. В компании заявили, что это решение никак не связано с теми нормативными сложностями, с которыми столкнулась платформа в США.

На сайте Управления по регулированию финансовых услуг (FSRA) на глобальном рынке Абу-Даби отмечено, что Binance отозвала заявку еще 7 ноября 2023 года — за две недели до приговора суда по делу компании.

В комментарии Reuters представитель биржи заявил, что это решение продиктовано реальной оценкой потребности компании в глобальном лицензировании. В организации призвали не отождествлять его с тем фактом, что Минюст США обязал платформу выплатить штраф в $4,3 млрд.

Отметим, фонд коллективных инвестиций относится к категории паевых финансовых продуктов. Указанная лицензия дает возможность эмитенту выпустить такой продукт и управлять им на локальном рынке.

Binance получила разрешение на предоставление финансовых услуг от FSRA в ноябре 2023 года. Лицензия, в частности, позволяет платформе выполнять функции кастодиана для некоторых институциональных клиентов.

Ark Invest продала акции Coinbase на $24,3 млн

6 декабря 2023 года компания Ark Invest продала в общей сложности 180 422 акций биржи Coinbase на сумму $24,3 млн. Ценные бумаги реализовали из трех фондов — ARKK, ARKF и ARKW.

Цена к закрытию торгов 6 декабря составила $134,63. Позиция немного просела после пика в 147,7 долларов, зафиксированного 5 декабря.

С конца октября 2023 года это третья крупная продажа ценных бумаг по этой позиции. Предварительная реализация была 30 ноября. Акции продали по $127,8.

Также компания реализовала 99595 акций траста GBTC компании Grayscale Investments. К закрытию торгов 6 декабря цена была зафиксирована на отметке в $34,92. Это принесло компании $3,4 млн.

Суд выдал официальный запрет на выезд Чанпена Чжао из США

В четверг, 7 декабря, окружной судья Ричард Джонс официально постановил, что бывший глава биржи Binance Чанпен Чжао останется в США до вынесения приговора по его делу.

Напомним, в конце ноября 2023 года Чжао признал вину в нарушении закона «О банковской тайне» и согласился выплатить штраф. Вскоре после этого Чжао вышел под залог в $175 млн.

Компания LayerZero анонсировала запуск токена в 2024 году

Команда LayerZero Labs анонсировала выход токена и проведение аирдропа в первой половине 2024 года.

«LayerZero всегда строился с возможностью иметь собственный токен в протоколе, который можно увидеть в неизменяемом коде, запущенном в первый день. Мы слышали, как сообщество обсуждало это за последние несколько месяцев и как не хватало четкой информации по этому поводу. Сейчас мы однозначно заявляем, что токен LayerZero будет. Его распространение — это то, что мы стремимся сделать правильно, и ожидаем, что это произойдет в первой половине 2024 года», — заявили в компании.

Источник: Минфин
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