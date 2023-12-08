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8 декабря 2023, 16:05 Читати українською

Европейский инвестбанк, финансирующий Украину, возглавит Надя Кальвиньо

Европейский инвестиционный банк, финансирующий Украину, возглавит испанка Надя Кальвиньо. Об этом пишет пресс-служба банка.

Европейский инвестиционный банк, финансирующий Украину, возглавит испанка Надя Кальвиньо.

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Министры финансов Евросоюза согласовали назначение испанки Нади Кальвиньо на должность президентки Европейского инвестиционного банка с 1 января 2024 года.

Кальвиньо — экономистка и вице-премьер в испанском правительстве Педро Санчеса.

Должность президента ЕИБ имеет значение для Украины, потому что это учреждение будет играть ключевую роль в восстановлении страны, а Кальвиньо должна возглавлять ее в течение следующих шести лет.

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«ЕИБ, — ключевой институт в европейской экономике. В дальнейшем он будет играть еще более важную роль в финансировании зеленого перехода, предоставлении финансовой поддержки восстановлению Украины, а также поддержке роли Европы в мире», — сказала Кальвиньо.

Банк, основанный в 1958 году, распределяет финансовые ресурсы на проекты, помогающие достичь целей Европейского союза.

Кальвиньо — первая женщина на должности главы Европейского инвестбанка.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mantis05
mantis05
8 декабря 2023, 17:57
#
В смысле грипп-испанка?) какой ужас…
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