Европейский инвестиционный банк, финансирующий Украину, возглавит испанка Надя Кальвиньо. Об этом пишет пресс-служба банка.
Европейский инвестбанк, финансирующий Украину, возглавит Надя Кальвиньо
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Министры финансов Евросоюза согласовали назначение испанки Нади Кальвиньо на должность президентки Европейского инвестиционного банка с 1 января 2024 года.
Кальвиньо — экономистка и вице-премьер в испанском правительстве Педро Санчеса.
Должность президента ЕИБ имеет значение для Украины, потому что это учреждение будет играть ключевую роль в восстановлении страны, а Кальвиньо должна возглавлять ее в течение следующих шести лет.
Читайте також: ЕС хочет предоставить странам-членам право блокировать импорт российского газа — Financial Times
«ЕИБ, — ключевой институт в европейской экономике. В дальнейшем он будет играть еще более важную роль в финансировании зеленого перехода, предоставлении финансовой поддержки восстановлению Украины, а также поддержке роли Европы в мире», — сказала Кальвиньо.
Банк, основанный в 1958 году, распределяет финансовые ресурсы на проекты, помогающие достичь целей Европейского союза.
Кальвиньо — первая женщина на должности главы Европейского инвестбанка.
Комментарии - 1