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8 декабря 2023, 12:08 Читати українською

ЕС хочет предоставить странам-членам право блокировать импорт российского газа — Financial Times

Европейский Союз планирует предоставить своим странам-членам право блокировать доступ российских и белорусских компаний к своим газопроводам и терминалам сжиженного газа. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на проект решения Брюсселя.

Европейский Союз планирует предоставить своим странам-членам право блокировать доступ российских и белорусских компаний к своим газопроводам и терминалам сжиженного газа.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что любая страна-член ЕС сможет запретить компаниям из россии и беларуси покупать мощности в своих газопроводах и терминалах сжиженного природного газа (СПГ) согласно проекту законодательного документа, предложенного Брюсселем.

Издание со ссылкой на чиновника блока утверждает, что это предложение может стать основой для энергетических компаний ЕС, чтобы выйти из контрактов с российскими поставщиками газа без необходимости выплачивать значительные компенсации.

«Хотя блок, состоящий из 27 стран-членов, постепенно уменьшает свою зависимость от российских энергоносителей после вторжения в феврале 2022 года, он все еще получает около десятой части своего газа, включая поставки СПГ из этой страны. Несколько стран-членов, включая Австрию и Венгрию, все еще в значительной степени зависят от российских поставок», — говорится в сообщении.

Кроме того, странам-членам ЕС будет разрешено частично или, если это оправдано, полностью ограничить доступ к инфраструктуре газовых операторов из россии и беларуси, если это необходимо для защиты их существенных интересов безопасности.

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Так Еврокомиссия хочет подтолкнуть страны-члены к прекращению оставшегося импорта газа. Некоторые страны-члены, включая Польшу и страны Балтии, требуют более жестких действий против россии.

Ожидается, вместо прямого запрета на импорт российского газа, который мог бы дестабилизировать рынки и сопротивляющийся стране с небольшим количеством альтернатив, Еврокомиссия попыталась убедить столицы диверсифицировать источники топлива, поставив цель освободить ЕС от российского ископаемого топлива до 2027 года.

По данным Евростата, в третьем квартале 2023 года россия поставляла около 12% от общего объема импорта газа в ЕС.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
8 декабря 2023, 16:00
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Давно пора давить їх упирів це їх балюче місце як у кащиха невмирущого.
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