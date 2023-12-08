В течение ноября украинский автопарк пополнили более 21,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Об этом сообщает Укравтопром.
Украинцы купили рекордное с августа 2022 года количество импортируемых подержанных авто. Самые популярные модели
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По сравнению с октябрем 2023 года регистрация таких авто увеличилась на 3%.
По отношению к показателю ноября прошлого года спрос на импортируемые авто с пробегом вырос на 46%.
Итак, прошлогоднее пополнение автопарка страны подержанными авто стало самым большим за последние 16 месяцев.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 44%. Далее следуют: дизельные авто — 31%; электромобили — 16%; авто с ГБО — 6% и гибриды — 3%.
Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда в очередной раз стал Volkswagen Golf.
Самые популярные модели
В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:
- Volkswagen Golf — 1511 ед;
- Renault Megane — 1261 ед.;
- Skoda Octavia — 894 ед.;
- Volkswagen Passat — 728 ед.;
- Nissan Leaf — 515 ед.;
- Volkswagen Tiguan — 466 ед.;
- Audi A4 — 421 ед.;
- Nissan Qashqai — 419 ед.;
- Ford — 403 ед.;
- Audi Q5 — 399 ед.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в ноябре на украинские номера, составляет 9 лет.
Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 191 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы, что в 3,5 раза больше реализации новых авто за тот же период.
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