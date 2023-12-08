Украинцы купили рекордное с августа 2022 года количество импортируемых подержанных авто. Самые популярные модели

В течение ноября украинский автопарк пополнили более 21,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Об этом сообщает Укравтопром.

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По сравнению с октябрем 2023 года регистрация таких авто увеличилась на 3%.

По отношению к показателю ноября прошлого года спрос на импортируемые авто с пробегом вырос на 46%.

Итак, прошлогоднее пополнение автопарка страны подержанными авто стало самым большим за последние 16 месяцев.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 44%. Далее следуют: дизельные авто — 31%; электромобили — 16%; авто с ГБО — 6% и гибриды — 3%.

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда в очередной раз стал Volkswagen Golf.

Самые популярные модели

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf — 1511 ед;

Renault Megane — 1261 ед.;

Skoda Octavia — 894 ед.;

Volkswagen Passat — 728 ед.;

Nissan Leaf — 515 ед.;

Volkswagen Tiguan — 466 ед.;

Audi A4 — 421 ед.;

Nissan Qashqai — 419 ед.;

Ford — 403 ед.;

Audi Q5 — 399 ед.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в ноябре на украинские номера, составляет 9 лет.

Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 191 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы, что в 3,5 раза больше реализации новых авто за тот же период.