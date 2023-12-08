SpaceX Илона Маска оценили в $175 миллиардов

Аэрокосмическая компания американского миллиардера Илона Маска Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) начала обсуждение продажи акций инсайдерам по стоимости $95 за штуку. При этом компания оценивается в $175 млрд. Тендерное предложение может варьироваться от $500 до $750 млн, сообщает Bloomberg.

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Условия и размер тендерного предложения могут изменяться в зависимости от интереса как инсайдеров-продавцов, так и покупателей.

Отмечается, что оценка SpaceX в $175 млрд снова выросла по сравнению с той, которую компания получила в результате тендерного предложения этим летом.

Это сделает SpaceX одной из 75 крупнейших компаний мира по рыночной капитализации наряду с T-Mobile USA Inc. ($179 млрд), Nike Inc. ($177 млрд) и China Mobile ($176 млрд).

В Bloomberg отметили, что SpaceX планирует выручить около $9 млрд в этом году от запуска ракет и бизнеса Starlink, а продажи компании в 2024 году по прогнозам возрастут примерно до $15 млрд.

Напомним

В начале 2023 года «Минфин» писал, что SpaceX привлекла $750 млн в рамках очередного инвестраунда. Тогда компанию оценили в $137 млрд.