В ноябре на финансовом рынке стало меньше небанков

В ноябре в Украине стало меньше небанковских финансовых услуг. Как сообщает пресс-служба НБУ , 30 компаний покинули рынок, а только две на него пришли.

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Среди исключенных из реестров небанков было пять финансовых компаний, два страховщика, два ломбарда, шесть кредитных союзов и один страховой брокер. Эти компании покинули рынок добровольно. В то же время, остальные пять финансовых компаний, шесть ломбардов, один кредитный союз, лизингодатель и страховой брокер — принудительно.

Количество банков в стране не изменилось — 63.

Статистика финансового рынка / Инфографика НБУ

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