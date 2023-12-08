В ноябре в Украине стало меньше небанковских финансовых услуг. Как сообщает пресс-служба НБУ, 30 компаний покинули рынок, а только две на него пришли.
В ноябре на финансовом рынке стало меньше небанков
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Среди исключенных из реестров небанков было пять финансовых компаний, два страховщика, два ломбарда, шесть кредитных союзов и один страховой брокер. Эти компании покинули рынок добровольно. В то же время, остальные пять финансовых компаний, шесть ломбардов, один кредитный союз, лизингодатель и страховой брокер — принудительно.
Количество банков в стране не изменилось — 63.
Статистика финансового рынка / Инфографика НБУ
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Источник: Минфин
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