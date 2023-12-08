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8 декабря 2023, 11:32 Читати українською

Цены на нефть выросли, но неделю завершают в минусе

Цены на нефть повышаются в пятницу, 8 декабря, но завершают неделю в минусе на опасениях понижения спроса. Об этом пишет enkorr.

Цены на нефть повышаются в пятницу, 8 декабря, но завершают неделю в минусе на опасениях понижения спроса.

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Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7:20 по киевскому времени составляет $75,19 за баррель, что на $1,14 (1,54%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В четверг цена этих контрактов опустилась на $0,25 (0,3%), до $74,05 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали в настоящее время на $0,99 (1,43%), до $70,33 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $0,04 (менее 0,1%) до $69,34 за баррель.

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Как Brent, так и WTI подешевели в четверг по итогам шестой сессии — это длительный период непрерывного снижения котировок с февраля, отмечает Market Watch. Цены находятся на минимумах с июня.

Фьючерсы завершают в минусе седьмую неделю подряд, с начала недели они потеряли около 5%.

«Перспективы спроса выглядят слабыми, — отмечает аналитик Kotak Securities в Мумбаи Равинда Рао. — Экономический рост в Китае пока не смог набрать силы, тогда как на Западе мы видим спад продолжающейся промышленной активности».

При этом трейдеры сомневаются в том, что добровольные обязательства по сокращению добычи в первом квартале 2024 года, взятые на себя отдельными странами группы, будут соблюдаться в полной мере.

Источник: Минфин
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