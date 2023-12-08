Национальный банк Украины установил на 8 декабря 2023 года официальный курс гривны на уровне 36,6722 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс гривны на 2 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 8 декабря установил официальный курс евро на уровне 39,49 грн.

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 4 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и продаже.

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