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8 декабря 2023, 13:20 Читати українською

ПУМБ предупреждает: в Украине набирает обороты мошенническая схема заработка в меcеджерах

Служба безопасности ПУМБ предупреждает клиентов банка — в Украине набирает обороты новая мошенническая схема в мессенджерах Whatsapp и Telegram.

Украинцам поступают сообщения c незнакомых номеров (часто иностранных) со следующим текстом: «Здравствуйте, вам нужна неполная занятость?». Злоумышленники предлагают украинцам подзаработать, обещая оплатить выполнение несложных задач. Таких, как, например, лайки видео, написание обзоров товаров или услуг. Получив согласие от жертвы, мошенники добавляют его/ее в «рабочую» группу в мессенджерах.

Далее есть несколько схем, с помощью которых злоумышленники пытаются завладеть средствами украинцев:

  • Мошенники, якобы для оплаты проделанной работы, запрашивают конфиденциальную информацию (номер карты, CVV-код, срок действия карты, пароли и логины) и пытаются получить доступ к мобильному банкингу жертвы. Получив доступ, злоумышленники исчезают с деньгами.
  • Злоумышленники действительно оплачивают лайки видео и товаров. Суммы, как правило, не очень большие — 150−250 грн. Через некоторое время, завоевав доверие жертвы, мошенники предлагают выполнить более серьезные задачи. К примеру, требуют выкупить дорогостоящие товары или забронировать отели/авиабилеты/концерты/путешествия стоимостью 10−50 тыс. грн. За выполнение этой «работы» злоумышленники обещают заплатить определенный процент от расходов или вообще удвоить израсходованную сумму. Все сделки по покупке или аренде должны быть совершены на исключительно на определенном сайте, ссылку на который предоставляют мошенники. После выполнения задания и покупки товаров злоумышленники блокируют жертву в мессенджерах и исчезают с деньгами.
  • Мошенники оплачивают лайки видео и товаров. Спустя некоторое время, злоумышленники предлагают открыть «особый депозит» на определенном сайте. Злоумышленники обещают жертве, что уже в ближайшем будущем сумма этого «депозита» будет значительно увеличена. Ссылка на сайт с «депозитом» предоставляется злоумышленниками. После открытия «депозита» мошенники блокируют жертву в мессенджерах и исчезают с деньгами.

Как избежать мошенничества?

  • Никогда не предоставляйте конфиденциальную информацию (номер карты, CVV-код, срок действия карты, пароли и логины)
  • Никогда не переходите по ссылкам в мессенджерах от незнакомцев. Это может быть фишинговый сайт, с помощью которого воры воруют персональные данные
  • Никогда не осуществляйте никаких платежей для третьих лиц: рискуете остаться без денег и покупок

В случае подозрения на мошеннические действия, сразу блокируйте карту и звоните в банк и киберполицию.

Номера, по которым можно обратиться в ПУМБ: 0442907290, 0962907290, 0502907290, 0932907290. Также можно позвонить непосредственно с сайта банка. Даже в случае отсутствия карты, паспорта, ИНН или других документов банк примет звонок и оперативно отреагирует на обращение. Также, напоминаем, что ПУМБ предоставляет услугу «Защита от мошенников» для владельцев дебетовой карты всеКАРТА и кредитной карты всеМОГУ. Страхование покрывает возможные потери наиболее распространенных видов мошенничества с банковскими картами.

И, самое главное, помните — «легких денег» не бывает. Будьте внимательны!

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 декабря 2023, 13:34
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Сразу видно работу Службы Безопасности банка! Что нельзя сказать о «рехформированом» привате!
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0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
8 декабря 2023, 14:06
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Я выполнил мне даже сотку не дали :(
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