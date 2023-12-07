Без денег от США проблемы с соцвыплатами могут начаться уже в январе — Пидласа

Если американские конгрессмены не смогут договориться о новой финансовой помощи для Украины на следующий год, то уже в январе 2024 могут возникнуть проблемы с социальными выплатами. Об этом глава Комитета В Р по бюджету Роксолана Пидласа заявила в комментарии украинской редакции Forbes.

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«Без помощи США уже в январе у нас могут возникнуть определенные сложности с расходами в социальной и гуманитарной сферах», — заявила Подласа.

Она не уточнила, о каких именно расходах и в каких объемах идет речь.

Пидласа добавила, что если помощи США не будет, придется сокращать расходы госбюджета, правительство также будет пытаться привлечь больше денег на внутреннем долговом рынке.

Еще один депутат от «Слуги народа» на условиях анонимности уточнил, что при таком сценарии в январе правительство может столкнуться с нехваткой 20 млрд грн на социальные расходы. Источники в парламенте и Кабмине отмечают, что в таком случае правительство может попросить Нацбанк вернуться к эмиссии гривны.

Напомним

В США продолжаются споры между демократами и республиканцами из-за законопроекта на $111 млрд с пакетом помощи Украине, Израилю и Тайваню. Документ также включает в себя финансирование укрепления границы между США и Мексикой, но республиканцы считают эти меры недостаточными и требуют увеличения финансирования.

Поэтому Сенат США 6 декабря заблокировал упомянутый законопроект. Фактически вопрос предоставления как военной, так и финансовой помощи Украине от США теперь зависит от консенсуса между демократами и республиканцами по вопросу границы с Мексикой.

Документ предусматривает $11,8 млрд прямой бюджетной поддержки Украины, из которых $3,3 млрд должны поступить еще в этом году, а остальные — в 2024 году.