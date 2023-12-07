Курс валют на 7 декабря: Доллар на наличном рынке не изменился, а евро потерял 5 копеек

В четверг, 7 декабря, на наличном рынке курс доллара по покупке и продаже не изменился. Евро в покупке не изменилось, а в продаже потерял 5 копеек.

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Валютный рынок

В обменниках доллар прибавил 5 копеек в покупке, а в продаже не изменился. Курс евро прибавил 3 копейки в покупке и не изменился в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,45 грн. Евро покупают за 40,00 грн., а продают за 40,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,40−37,45, евро — 40,38−40,50 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,69−36,71 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,55−39,56 грн/евро.