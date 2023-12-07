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7 декабря 2023, 10:20 Читати українською

Игорь Мазепа рассказал, каким будет курс доллара и рост ВВП в 2024 году (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит с генеральным директором инвестиционной компании Concorde Capital Игорем Мазепой о том, что будет с курсом в 2024 году, куда сейчас инвестировать, какой будет инфляция и рост ВВП.

Это первая часть интервью. Вторая выйдет на канале 8 декабря.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+45
Perez de Cuellar
Perez de Cuellar
7 декабря 2023, 10:40
#
Пропоную переглянути це відео через 3−4 місяці, наприклад у березні!
Як все прекрасно і по курсу і по ВВП і донорським вливанням!
Згодні пане Олексію?
+
+15
AlexZerg
AlexZerg
7 декабря 2023, 11:17
#
Перець, переглянь свої ж прогнози, які давав рік назад)))
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
7 декабря 2023, 12:00
#
«Им» нужно успокаивать население, убаюкивать. Иначе «население» не простит и не подарит. И проголосует опять из двух зол за лучшее. И посыпятся все, заканчивая «байденками» разных мастей. Из хорошего — только курс доллара. И то блин, по принципу «спасибо что не сорок».
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