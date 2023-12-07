В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит с генеральным директором инвестиционной компании Concorde Capital Игорем Мазепой о том, что будет с курсом в 2024 году, куда сейчас инвестировать, какой будет инфляция и рост ВВП.
Игорь Мазепа рассказал, каким будет курс доллара и рост ВВП в 2024 году (видео)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 37 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 3
Як все прекрасно і по курсу і по ВВП і донорським вливанням!
Згодні пане Олексію?