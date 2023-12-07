Япония готова выделить $4,5 миллиарда Украине

Япония готова предоставить дополнительные средства в размере $4,5 млрд в поддержку Украины. Об этом сообщает Kyodo News.

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Что известно

Отмечается, что премьер-министр Японии Фумио Кисида, председательствующий в этом году в G7, заявил на саммите, что Токио готов предоставить около $4,5 миллиардов дополнительных средств, чтобы помочь Украине в ее послевоенном восстановлении.

Также лидеры стран G7 продолжат поддерживать миротворческую инициативу президента Украины Владимира Зеленского под названием «Формула мира», говорится в заявлении, опубликованном по итогам их онлайн-саммита.

«Мы полны решимости поддерживать независимую, демократическую Украину в пределах ее международно признанных границ», — говорится в заявлении G7.

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Напомним

Япония входит в Топ-5 кредиторов, на которых приходится 96% всего внешнего финансирования Украины в 2023 году.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о готовности предоставить Украине помощь в размере до 7 миллиардов.

Кроме того, премьер-министр Японии подчеркнул, что их страна будет использовать свой опыт в области восстановления после военных событий и природных катастроф для оказания помощи Украине.