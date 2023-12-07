G7 введет запрет на прямые поставки российских алмазов

Договоренность G7

Западные страны окончательно договорились о введении санкций на алмазы из россии. Запрет на импорт вступит в силу с 1 января 2024 года, затем в течение года будет постепенно внедряться эмбарго на обращение камней.

Согласно новым мерам, страны запретят непромышленные алмазы с россии до января, а российские алмазы, продаваемые третьими странами, — с марта.

Читайте: Еврокомиссия одобрила запрет на российские алмазы — AFP

По данным издания, лидеры G7 также планируют усилить контроль за использованием россией международной финансовой системы и ввести больше санкций, чтобы обеспечить ограничение цены на российскую нефть.

Напомним

«Минфин» писал, что высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вместе с Европейской комиссией представили государствам-членам предложение о 12 пакетах санкций против рф.

Предложение предусматривает введение санкций против более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины. Речь идет о представителях военного, оборонного и ИТ-секторов россии, а также «других важных экономических операторов».