Нацбанк утвердил новый бенчмарк-ОВГЗ

Национальный банк расширяет перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов (бенчмарк-ОВГЗ). Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Какие ОВГЗ добавят

С 11 декабря 2023 г. в соответствующий перечень будет добавлена ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000229116, первое размещение которой Министерство финансов осуществило 7 ноября 2023 года.

Такое решение в дальнейшем будет способствовать увеличению активности на аукционах Министерства финансов по размещению ОВГЗ, что важно во избежание прямого финансирования дефицита бюджета Национальным банком.

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Напомним

С 11 января 2023 г. банки получили возможность засчитывать определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 50% объема обязательных резервов. Соответствующий список определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов.

С 11 декабря 2023 года он будет включать одиннадцать выпусков ценных бумаг, а именно: 4000228043, UA4000228381, UA4000228811 и новый UA4000229116.