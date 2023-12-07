Национальный банк расширяет перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов (бенчмарк-ОВГЗ). Об этом говорится в сообщении регулятора.
Нацбанк утвердил новый бенчмарк-ОВГЗ
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Какие ОВГЗ добавят
С 11 декабря 2023 г. в соответствующий перечень будет добавлена ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000229116, первое размещение которой Министерство финансов осуществило 7 ноября 2023 года.
Такое решение в дальнейшем будет способствовать увеличению активности на аукционах Министерства финансов по размещению ОВГЗ, что важно во избежание прямого финансирования дефицита бюджета Национальным банком.
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Напомним
С 11 января 2023 г. банки получили возможность засчитывать определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 50% объема обязательных резервов. Соответствующий список определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов.
С 11 декабря 2023 года он будет включать одиннадцать выпусков ценных бумаг, а именно: 4000228043, UA4000228381, UA4000228811 и новый UA4000229116.
Обязательные резервы — один из обычных инструментов центральных банков. Его содержание состоит в следующем: банк обязан зарезервировать на своем корреспондентском счете в центральном банке средства в объеме, определяемом как определенный процент от его обязательств (норматив резервирования) и учитывает долю обязательных резервов, которую банк покрывает за счет бенчмарк-ОВГЗ.
Эта сумма должна быть сформирована в среднем за период резервирования. Это позволяет сглаживать возможные конъюнктурные (непредсказуемые) колебания ликвидности, в то же время обеспечивая эффективное применение самого инструмента по прямому назначению — ограничение части свободной ликвидности банковской системы.
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