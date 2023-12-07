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7 декабря 2023, 9:52 Читати українською

Нацбанк утвердил новый бенчмарк-ОВГЗ

Национальный банк расширяет перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов (бенчмарк-ОВГЗ). Об этом говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк расширяет перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов (бенчмарк-ОВГЗ).
Фото: bank.gov.ua

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Какие ОВГЗ добавят

С 11 декабря 2023 г. в соответствующий перечень будет добавлена ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000229116, первое размещение которой Министерство финансов осуществило 7 ноября 2023 года.

Такое решение в дальнейшем будет способствовать увеличению активности на аукционах Министерства финансов по размещению ОВГЗ, что важно во избежание прямого финансирования дефицита бюджета Национальным банком.

Читайте: НБУ расширяет перечень бенчмарк-ОВГЗ с 11 ноября

Напомним

С 11 января 2023 г. банки получили возможность засчитывать определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 50% объема обязательных резервов. Соответствующий список определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов.

С 11 декабря 2023 года он будет включать одиннадцать выпусков ценных бумаг, а именно: 4000228043, UA4000228381, UA4000228811 и новый UA4000229116.

Обязательные резервы — один из обычных инструментов центральных банков. Его содержание состоит в следующем: банк обязан зарезервировать на своем корреспондентском счете в центральном банке средства в объеме, определяемом как определенный процент от его обязательств (норматив резервирования) и учитывает долю обязательных резервов, которую банк покрывает за счет бенчмарк-ОВГЗ.

Эта сумма должна быть сформирована в среднем за период резервирования. Это позволяет сглаживать возможные конъюнктурные (непредсказуемые) колебания ликвидности, в то же время обеспечивая эффективное применение самого инструмента по прямому назначению — ограничение части свободной ликвидности банковской системы.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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