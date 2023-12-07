Национальный банк Украины установил на 7 декабря 2023 официальный курс гривны на уровне 36,6906 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 2 копейки.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный рынок

НБУ на 7 декабря установил официальный курс евро на уровне 39,54 грн.

К закрытию межбанка курс доллара по покупке и продаже не изменился, хотя и рос в течение дня. Евро подорожало на 1 копейку в покупке и на 2 копейки в продаже.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .