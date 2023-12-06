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6 декабря 2023, 19:32 Читати українською

Объем сделок на межбанке вырос втрое — член совета НБУ

Объем сделок между банками, без участия Нацбанка, по сравнению с сентябрем увеличился втрое — почти до $90 млн в день. Об этом заявил член совета НБУ Василий Фурман на брифинге, передает Укринформ.

Объем сделок между банками, без участия Нацбанка, по сравнению с сентябрем увеличился втрое — почти до $90 млн в день.

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Резкого изменения курса не будет

Фурман подчеркнул, что ситуация на валютном рынке стабильная и контролируемая и не следует ожидать резких изменений курса. Он напомнил, что с 1 октября НБУ сменил валютно-курсовую политику, перейдя от фиксированного курсообразования к режиму управляемой гибкости.

«И мы видим, что рынок приспособился к новым условиям. В ноябре произошло даже определенное улучшение ситуации на валютном рынке по сравнению с сентябрем, к моменту вступления в силу решения об изменении курсового режима», — подчеркнул Фурман.

Он также добавил, что объем сделок между банками, без участия НБУ, по сравнению с сентябрем увеличился втрое — почти до $90 млн в день. В то же время среднедневная чистая продажа валюты Нацбанком уменьшилась до $111 млн по сравнению со $128 млн в сентябре.

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Фурман констатировал, что официальный курс колеблется в обе стороны, реагируя на изменения на валютном рынке.

Стабильная, по словам члена совета НБУ, и ситуация в наличном сегменте. С начала ноября гривня укрепилась почти на 1%, а разница между официальным и наличным курсом сократилась до 3%.

Прогнозы

Фурман спрогнозировал, что, несмотря на нынешнюю неопределенность с поступлением в следующем году международной финансовой помощи, уровень золотовалютных резервов Украины и в дальнейшем будет оставаться высоким. Следовательно, у Национального банка будет ресурс для предотвращения значительных курсовых колебаний.

Также будут положительно влиять на ситуацию на валютном рынке низкий уровень инфляции (она хоть и ускорится по сравнению с нынешними показателями, однако не превысит 10% в годовом измерении), дальнейший экономический рост (по прогнозам, на уровне 4% по итогам 2024-го) и стабильность банковской системы.

Среди основных рисков — обострение ситуации на фронте и резкое уменьшение объемов финансовой помощи от международных партнеров, пояснил Фурман.

Источник: Минфин
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