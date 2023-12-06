Впервые за год на рынке труда возросла конкуренция — исследование Work.ua

В ноябре ситуация на рынке труда соответствовала сезонным колебаниям: после бума вакансий в октябре количество предложений уменьшилось. В то же время, количество отзывов от соискателей впервые за 2023 год возросло. Об этом идет речь в исследовании Work.ua.

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Уже четвертый месяц работодатели размещают более 100 000 вакансий. Но в восстановлении рынка труда все еще есть диспропорции по регионам. Хотя осенью многие компании релоцировались в прифронтовые регионы, количество вакансий здесь все еще значительно меньше довоенных показателей.

Важным фактором на рынке труда становится военный рекрутинг. В частности, в ноябре самый большой прирост вакансий наблюдаем в категории «Охрана, безопасность», где раньше были размещены военные вакансии. Также среди должностей с самой большой зарплатой — специалисты, которые требуются войску.

Положительные тенденции

Аналитика ноября выявила две положительные тенденции. Во-первых, еще раз размер средней заработной платы вырос, и теперь составляет 18 500 грн. Во-вторых, впервые за 2023 год на рынке труда возросла конкуренция среди соискателей. И хотя говорить о преодолении дефицита кадров еще очень рано, это дает повод для сдержанного оптимизма на будущее.

Прифронтовые регионы увеличивают количество вакансий

В ноябре 2023 года работодатели опубликовали 101 467 вакансий. Как сравнить с октябрем, количество предложений сократилось на 3%. Такая динамика вполне закономерна для сезонных колебаний на рынке труда: после пика активности в сентябре и октябре, количество вакансий постепенно сокращается. Следующего оживления следует ожидать уже после сезона зимних праздников.

Уже четвертый месяц подряд количество вакансий превышает 100 000. Работа в Украине есть, но география восстановления рынка труда остается неравномерной.

Как сравнить с довоенными показателями, наибольший прирост рабочих мест на западе страны: в Закарпатской (180%), Ивано-Франковской (167%), Хмельницкой (147%), Черновицкой (142%) и Львовской области (138%).

Однако в ноябре против прошлого месяца прирост вакансий фиксируем в прифронтовых областях: Черниговской (+3%, 1182 вакансий), Николаевской (+2%, 1263), Запорожской (+1%, 1869).

В абсолютном количестве предложений работы лидируют Киевская (33904), Днепропетровская (9633), Львовская (9463), Одесская (6782) и Харьковская области (3715). В этих пяти регионах сосредоточено 63% рабочих мест.

На географию обновления рынка труда влияет релокация украинского бизнеса. В конце ноября Опендатабот проанализировал популярнейшие маршруты перемещения предприятий. Интересно, что 27% от общего количества компаний уехало из Киева. Но в то же время столица возглавляет перечень регионов, куда переезжают компании — 22% от общего количества релокантов.

Также аналитики выяснили, что сейчас самый популярный маршрут для переезда бизнеса — из Киева в Одесскую область: этот путь выбрали 350 компаний. Также в тройке лидеров маршрут «Киев-Харьковщина», которым воспользовались 289 бизнесов. Поэтому рынок труда в прифронтовых регионах будет постепенно оживляться.

Среди трендов — военный рекрутинг и дефицит кадров в медицине

В ноябре уменьшение количества вакансий на рынке отразилось на всех категориях-лидерах. Единственное исключение — категория «Медицина, фармацевтика», где открыто 6 583 вакансий, как и в октябре. Как видим, дефицит кадров в этой сфере все еще не утихает.

Наибольшее количество работы украинцам уже второй месяц предлагает категория «Рабочие специальности, производство» (-6% к октябрю, 18 879 вакансий). Предыдущий бессменный лидер, «Сфера обслуживания», имеет 17989 предложений работы (-8%). Также среди лидеров категории «Продажа, закупка» (-2%, 13711), «Розничная торговля» (-3%, 12438), «Логистика, склад, ВЭД» (-5%, 10765), «Гостинично- ресторанный бизнес, туризм» (-1%, 9615).

В то же время, заметный прирост предложений работы имеем в категории «Охрана, безопасность» (+15%, 2 494 вакансий).

Также возросло количество вакансий в категории «Телекоммуникации и связь» (+2%, 4039) и «Юриспруденция» (+1%, 1257).

В ноябре больше вырос спрос на таких специалистов:

семейный врач (+27% к октябрю, 128 вакансий);

главный инженер (+15%, 122);

социальный педагог (+15%, 297);

хирург (+12%, 112);

лидогенератор (+12%, 124);

начальник отдела кадров (+11%, 120);

менеджер ВЭД (+10%, 301);

химик (+7%, 109);

бизнес-тренер (+7%, 110);

заведующий составом (+7%, 272).

Несмотря на общий спад количества вакансий, увеличилось количество предложений работы для ветеранов (+4% к октябрю, 5804), пенсионеров (+2%, 3935) и людей с инвалидностью (+1%, 8541).

В сфере IT — эмоциональные качели

В ноябре 331 491 искатель обновил или создал резюме на сайте Work.ua. Это на 4% меньше, чем было в октябре. Несмотря на это, впервые за 2023 конкуренция среди соискателей увеличилась.

Рост конкуренции на 6% не позволяет говорить о преодолении дефицита кадров, особенно перед традиционным «низким сезоном» в найме. Однако это положительный сигнал для рынка труда.

Наибольшее количество отзывов получают работодатели в Киевской, Харьковской, Винницкой, Волынской и Львовской областях. А вот самую маленькую — в Закарпатской, Херсонской, Черновицкой, Черкасской и Житомирской области.

И хотя во всех регионах-лидерах конкуренция за вакансию выросла на 5−12%, работодатели здесь все равно получают в пять раз меньше отзывов, чем те, кто предлагает удаленный формат работы. Украинцы предпочитают работать онлайн, и эта тенденция вряд ли изменится в ближайшее время.

А вот где стабильности пока нет, это в сфере IT. Ведь здесь наблюдаем настоящие эмоциональные качели: по некоторым должностям количество отзывов меняется на 30% от месяца к месяцу. В то же время конкуренция за вакансии айтовцев более чем в 20 раз выше средней на рынке труда.

Наиболее конкурентной остается должность верстальщика — в среднем на нее откликается 219 кандидатов. Также среди фаворитов у соискателей вакансии Front-end программистов — 215 отзывов, вебдизайнеров — 157, тестировщиков — 118, JavaScript-программистов — 95. Но, как сравнивать с октябрем, больше всего возросло количество отзывов на вакансии для C# программистов, 68 отзывов) и Python-программистов (+35%, 72 отзыва).

Зато рекрутерам труднее всего закрывать вакансии эндоскописта, горняка, эндокринолога, гастроэнтеролога, порезчика, гирудотерапевта, штамповщика, мастера производственного обучения.

Средняя зарплата — 18 500 грн

В ноябре средняя заработная плата выросла на 3% и составила 18500 грн. Среди областей-лидеров выросли зарплаты во Львовской (+500 до 18 500 грн), Одесской (+150 до 18 000 грн), Днепропетровской (+245 до 17 745 грн), и Харьковской области (+500 до 17 500 грн) грн).

Наибольший рост зарплат почувствовали работники в следующих областях:

с 35 000 до 37 500 — «Топменеджмент, руководство высшего звена»;

с 23 000 до 24 000 — «Продажа, закупка»;

с 20 000 до 22 250 — «Страхование»;

с 20 000 до 21 000 — «Управление персоналом, HR»;

с 18 500 до 20 000 — «Медицина, фармацевтика»;

с 19 000 до 20 000 — «Телекоммуникации и связь»;

с 16 000 до 19 000 — «Охрана, безопасность»;

с 18 000 до 19 000 — «Рабочие специальности, производство»;

с 17 500 до 18 300 — «Юриспруденция»;

с 15 000 до 15 500 — «Образование, наука»;

с 15 000 до 15 500 — «Розничная торговля».

Причем, как сравнить с октябрем, больше выросли зарплаты именно в категории «Охрана, безопасность» — на 19%. Это связано с военным рекрутингом, ведь таким специалистам предлагают от 25 000 до 125 000 грн.

Рейтинг должностей с высокими зарплатами (кроме руководителей и сферы ИТ) также возглавляют специалисты, которые нужны войску: инженер дронов, пилот (75 000 грн) и связщик (67 500 грн).

Среди гражданских профессий самые большие зарплаты в ноябре имели: