Цукерберг продал акции Meta на $185 миллионов

Основатель Facebook и Meta Марк Цукерберг впервые за два года продал акции своей компании на $185 миллионов. Об этом пишет Bloomberg.

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Meta Platforms Inc занимает второе место по росту акций на американском фондовом рынке. За год бумаги выросли на 161%, стоимость одной акции составляет $320. Лидером рынка является компания Nvidia Corp (около 174% за год).

Как пишет Bloomberg, в ноябре фонд Цукерберга и другие связанные с бизнесменом организации продали около 682 тыс акций на сумму почти $185 млн.

Это первый случай, когда организации, управляющие состоянием Цукерберга, продали акции с ноября 2021 года.

Согласно Bloomberg Billionaires Index, 39-летний Цукерберг владеет примерно 13% Meta, что составляет почти все его состояние в $117,7 млрд.

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