В 2025 году украинские банки должны открыть свои API — НБУ

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Что известно

В настоящее время Национальный банк Украины активно работает над темой открытого банкинга. Этот шаг приблизит отрасль к открытым финансам.

«Наше видение таково: открытый банкинг — это один из шагов к открытым финансам. Что сейчас происходит? Законом „О платежных услугах“ предусмотрено, что с 1 августа 2025 года все банки должны открыть свои API. Это нужно, чтобы все игроки рынка могли со своим решением, интересным потребителю, присоединиться к любому банку. Поэтому стандарты открытия API для всех банков должны быть одинаковыми», — рассказал заместитель председателя правления НБУ Алексей Шабан во время Dig ital Banking Conference.

Чтобы такие изменения можно реализовать в Украине, регулятор взял за основу опыт Berlin Group и других европейских стран. Ранее в Европе открытие могло происходить сверху или рынок сам самоорганизовывался, отмечает Шабан.

«Мы пошли по этому же пути. Но этот опыт оптимизируем для украинского рынка. Нашей дорожной картой предусмотрено, что Национальный банк устанавливает определенные рамки, далее участники рынка — банки — работают и договариваются о стандартах открытых API», — продолжает Шабан.

По его словам, речь идет не только о технической спецификации. В том числе, на безвозмездной основе должен открываться и минимальный набор так называемых базовых API. Все остальное, дополнительное — это будут коммерческие API. Они тоже потом будут стандартизироваться, но банки могут за это брать деньги.

«Все равно определенный набор информации должен открываться на безвозмездной основе со стороны банков. Это будет стандартизировано», — акцентирует Шабан.

Со своей стороны, НБУ должен утвердить эти спецификации. Но регулятор утвердит консенсус, который банки между собой достигнут.

«Мы считаем, что этот процесс должен состояться где-то весной 2024 года. Тогда у банков будет время, где-то год-полтора, чтобы успеть открыть API в определенный законом срок», — объясняет банкир.

Шабан уверен, что в августе 2025 года украинские банки смогут открыть доступ как к информации на счетах, а также для инициирования транзакций.