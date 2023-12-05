Saxo Bank опубликовал ежегодные возмутительные прогнозы на 2024 год. Среди них такие маловероятные события, как выигрыш Кеннеди-младшего на выборах в США, введение налога на богатство в ЕС, а также рост нефти до $150 за баррель.
Saxo Bank опубликовал прогнозы на 2024 год, которые могут шокировать рынки
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Такие невероятные прогнозы датского банка иногда сбываются. К примеру, Saxo Bank спрогнозировал резкое подорожание биткоина и запрет производства мяса в одной из стран.
Список маловероятных событий в 2024 году от Saxo Bank
- В ЕС введут налог на богатство (2%) из-за того, что люди будут возмущены плохим финансированием здравоохранения, образования и тому подобное.
- ИИ вызывает кризис национальной безопасности. С помощью искусственного интеллекта произойдет фейковое ограбление, которое дискридетирует чиновника в одной развитой стране. После этого правительства введут жесткие ограничения ИИ. Власти ограничат медиа и разрешат публикацию новостей только небольшой группе компаний. Акции традиционных медиа резко растут.
- В США вводят безналоговые государственные облигации. Правительство США вынуждено резко увеличить бюджетные расходы на фоне выборов 2024 года, чтобы поддержать экономику и избежать социальных беспорядков. Это провоцирует резкий рост доходности казначейских облигаций США. Чтобы нормализовать стоимость ссуд, правительство США освобождает от налогов доходы от гособлигаций. Это влечет за собой обвал фондового рынка.
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- Темп роста ВВП Японии в 7% заставляет Центробанк отказаться от контроля над кривой доходности. Неожиданный экономический всплеск заканчивает эпоху дефляции в Японии. Возвращается инфляция, и это обрушивает мировой рынок облигаций: японские инвесторы возвращают деньги домой.
- Роберт Кеннеди-младший побеждает на президентских выборах в США в 2024 году. Его популистская платформа против войн и корпоративных элит находит поддержку избирателей. Это приводит к резкому падению акций оборонных, фармацевтических и медицинских компаний.
- Новое лекарство против ожирения стимулирует людей отказываться от физических упражнений. Поскольку спрос на лекарства намного выше предложения, количество людей с ожирением растет. Как и акции McDonald's и Coca-Cola.
- Саудовская Аравия отказывается от нефти и покупает Лигу чемпионов. Цена нефти взлетает до $150. Цена акции «Манчестер Юнайтед» удваивается.
Источник: Минфин
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