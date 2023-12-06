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6 декабря 2023, 14:52 Читати українською

Societe Generale запускает торги собственной криптовалютой

Французский Societe Generale запустит собственный стейблкоин, став первым крупным банком, предложившим цифровой токен с привязкой к твердой валюте широкому кругу инвесторов, пишет Financial Times.

Французский Societe Generale запустит собственный стейблкоин, став первым крупным банком, предложившим цифровой токен с привязкой к твердой валюте широкому кругу инвесторов, пишет Financial Times.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиТорги стейблкоином CoinVertible, обеспеченным евро, начнутся в среду, 6 декабря, на люксембургской бирже Bitstamp.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Торги стейблкоином CoinVertible, обеспеченным евро, начнутся в среду, 6 декабря, на люксембургской бирже Bitstamp. Это решение — примечательный шаг для традиционного финансового учреждения к торговле криптовалютой, в которой сейчас доминируют специализированные фирмы в области цифровых активов, отмечает FT.

Сейчас на этом рынке, объем которого оценивается в $130 млрд, лидируют компании Tether и Circle: ранее они столкнулись с вопросами по поводу аудита резервов, которые поддерживают их токены, пишет газета.

Читайте: Объем венчурных инвестиций в криптокомпании вырос на 179%

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«Экосистема криптовалют в значительной степени сконцентрирована вокруг нескольких существующих стейблкоинов, 90% которых номинированы в долларах США. Мы определенно думаем, что в этом пространстве есть место для банка и для стейблкоина, привязанного к евро», — заявил исполнительный директор Societe Generale Forge (цифровое подразделение банка) Жан-Марк Стенгер.

Источник: Минфин
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