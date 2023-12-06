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6 декабря 2023, 14:33 Читати українською

Словацкие перевозчики угрожают полностью заблокировать пункт пропуска с Украиной

Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) готов полностью заблокировать пограничный пункт «Вышнее Немецкое — Ужгород», если ситуация с отменой системы разрешений для украинских дальнобойщиков не будет решена. Об этом говорится в заявлении UNAS в Facebook.

Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) готов полностью заблокировать пограничный пункт «Вышнее Немецкое — Ужгород», если ситуация с отменой системы разрешений для украинских дальнобойщиков не будет решена.
Фото: freepik.com

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Перевозчики отметили, что они осознают, что путь к решению проблемы не прост, но в то же время назвали неприемлемым то, что текущая ситуация продолжает существовать.

«Именно поэтому UNAS остается в состоянии готовности к забастовке, и в случае если не будет другой альтернативы для разрешения ситуации, UNAS готов полностью заблокировать пограничный пункт „Вышнее Немецкое — Ужгород“ в обоих направлениях», — говорится в сообщении.

Перевозчики поблагодарили министра транспорта Словакии Йозефа Ража за нарушение проблемы отмены разрешительной системы для украинских перевозчиков и его влияния на автомобильный транспорт Словакии в Брюсселе.

«Мы также хотели бы поблагодарить его за то, что он встретится с представителями UNAS в четверг, 7 декабря, где мы также обсудим влияние этой ситуации и будем искать решение, чтобы ее изменить», — говорится в заявлении.

Напомним

«Минфин» писал, что блокирование украинско-польской границы привело к снижению экспорта из-за пунктов пропуска на 40%, что повлекло потерю госбюджетом 9,3 млрд грн из-за недопоступления таможенных платежей.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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JWT
JWT
6 декабря 2023, 15:37
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Я зараз навіть не знаю хто мене бісить більше, орки з півночі чи гобліни з заходу…
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