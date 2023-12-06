Вторая в мире криптобиржа Coinbase запускает переводы через WhatsApp, Telegram и другие мессенджеры, а также упрощает трансакции. Об этом сообщают в соцсети X на странице компании.
Криптокошелек Coinbase запускает переводы через мессенджеры
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Новая функция Coinbase Wallet позволяет передавать криптовалюту по ссылке, которую можно отправить через социальные сети и в частности мессенджеры, такие как WhatsApp или Telegram.
При этом при отправке USD Coin (USDC) комиссия за платеж не взимается.
Нажав на ссылку, получатель перейдет в магазин приложений своего устройства, чтобы скачать Coinbase Wallet (если тот еще не загружен), где он сможет создать кошелек в один клик, отметили в Coinbase. Если средства не будут востребованы в течение двух недель, они будут возвращены отправителю.
Coinbase также предусмотрела «простой режим» для своего кошелька, чтобы помочь новым и менее подкованным пользователям. В нем отображаются только основные функции, такие как покупка, отправка, получение и просмотр активов.
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