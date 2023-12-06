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6 декабря 2023, 11:35 Читати українською

В Лугано принимают биткоин и USDT для оплаты налогов: что нового на крипторынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Криптоплатформа Shadow привлекла $9 млн инвестиций

Криптовалютная платформа Shadow привлекла $9 млн инвестиций в ходе посевного раунда финансирования. Денежные средства пойдут на создание решений для сокращения затрат на разработку Ethereum-проектов. Об этом сообщает The Block.

Раунд финансирования возглавила компания Paradigm. Кроме этого инвестиции поступили от таких контрагентов, как:

Представители Shadow отмечают, что первый продукт компании уже доступен для демонстрации. Он позволяет человеку «дополнить любой контракт, чтобы получить точные данные с помощью пользовательских событий и функций пересмотра». Для этого платформа использует так называемые теневые форки.

Под последними подразумеваются частные среды выполнения, отражающие состояние блокчейна в режиме реального времени.

По словам технического директора Shadow Эмилии Хсиа (Emily Hsia), компания направит средства на найм инженеров. Это позволит ускорить процесс разработки продуктов криптоплатформы.

В Лугано начали принимать биткоин и USDT для оплаты налогов

Швейцарский город Лугано расширил возможности оплаты налоговых счетов и других муниципальных услуг. Начиная с 5 декабря, его жители могут вносить платежи с помощью биткоина и стейблкоина USDT. Об этом сообщает компания Bitcoin Suisse.

Граждане города и компании Лугано смогут оплачивать счета криптовалютой, вне зависимости от типа услуги и размера платежа. Для транзакции необходимо отсканировать QR-код в квитанции с помощью смартфона, а затем подтвердить ее в приложении.

Инициатива Лугано в области криптовалют является частью «плана Б» — совместной инициативы с Tether — компанией-эмитентом стейблкоина USDT — использования биткоина в качестве основы для преобразования финансовой системы города.

Bitcoin Suisse выступил техническим партнером по интегрированному платежному решению.

В BitPay добавили поддержку Litecoin для оплаты продуктов Microsoft

Поставщик платежных услуг BitPay добавил поддержку криптовалюты Litecoin. Клиенты сервиса смогут пополнять свои аккаунты Microsoft с помощью токенов LTC. Об этом сообщает пресс-служба BitPay.

Помимо Litecoin, платформа BitPay поддерживает такие криптовалюты, как биткоин, Ethereum, Dogecoin, XRP, стейблкоины BUSD и USDC и другие активы.

Мем-токен ORDI за неделю вырос на 160%

Рыночная капитализация мем-токена ORDI превысила $1 млрд.

Цена ORDI приближается к рубежу в $60 и сейчас составляет $52,2. Токен занимает 61 место в рейтинге CoinGecko.

За сутки актив вырос на 5,1%, за 7 дней — на 160%, за месяц — на 600%.

Источник: Минфин
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