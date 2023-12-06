Кабинет министров усовершенствовал реализацию экспериментального проекта по оформлению внутреннего и заграничного паспортов находящимся за пределами страны украинцам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Кабмин упростил оформление паспортов за границей. Идентифицировать будут по видео
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Что известно
Изменения предусматривают введение процедуры приемки ГП «Документ» за границей документов и анкет-заявлений от лиц, впервые оформляющих паспорт гражданина Украины после достижения 18 лет.
Для этого зарубежным обособленным подразделениям ГП «Документ» будут предоставлены возможности проводить процедуру установления личности в режиме видеоконференцсвязи с участием заявителя и членов его семьи, близкого.
Источник: Минфин
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