Кабмин упростил оформление паспортов за границей. Идентифицировать будут по видео

Кабинет министров усовершенствовал реализацию экспериментального проекта по оформлению внутреннего и заграничного паспортов находящимся за пределами страны украинцам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Что известно

Изменения предусматривают введение процедуры приемки ГП «Документ» за границей документов и анкет-заявлений от лиц, впервые оформляющих паспорт гражданина Украины после достижения 18 лет.

Для этого зарубежным обособленным подразделениям ГП «Документ» будут предоставлены возможности проводить процедуру установления личности в режиме видеоконференцсвязи с участием заявителя и членов его семьи, близкого.

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