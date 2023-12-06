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6 декабря 2023, 11:57 Читати українською

Нефть торгуется на минимумах за последние 5 месяцев

Цены на нефть достигают самого низкого уровня с середины лета. Об этом сообщает Enkorr.

Цены на нефть достигают самого низкого уровня с середины лета.

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Февральские фьючерсы марки Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались за $77,2 за баррель, что соответствует уровню закрытия предыдущей сессии.

Январские фьючерсы на WTI подешевели на Нью-Йоркской товарной бирже на 6 центов до $72,26 за баррель. По итогам прошедшей сессии контракт подешевел на $0,72 (1%) — до $72,32 за баррель.

Обе марки завершили торги 5 декабря на самых низких отметках с 6 июля.

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«Участники рынка и аналитики выражают сомнения о том, будут ли страны ОПЕК+ придерживаться условий добровольного сокращения добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман позже отметил, что ограничение на добычу может быть продлено в случае необходимости.

Инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти, за неделю до 1 декабря резервы нефти в Штатах выросли на 594 тыс баррелей.

Источник: Минфин
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