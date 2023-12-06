Курс валют на 6 декабря: Доллар в банках подорожал на 5 копеек

В среду, 6 декабря, на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже прибавил 5 копеек. Евро в покупке потерял 5 копеек, а в продаже 10 копеек.

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Валютный рынок

В обменниках доллар прибавил 8 копеек в покупке, а в продаже 1 копейку. Курс евро снизился на 2 копейки по покупке и не изменился в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,45 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,65 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,45−37,45, евро — 40,40−40,60 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,69−36,71 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,59−39,60 грн/евро.

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