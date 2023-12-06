НБУ аннулировал лицензии 11 финансовых компаний

Национальный банк аннулировал лицензии 11 небанковским финансовым учреждениям. Соответствующие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 4 декабря 2023 года.

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Кому НБУ аннулировал лицензии

ООО «ФК «Конверсия» (ЕГРПОУ 39216619) и ООО «ФК «Финансовый мир» (ЕГРПОУ 39164414) аннулированы все имеющиеся лицензии, а именно: предоставление услуг по факторингу, предоставление услуг по финансовому лизингу, предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита, предоставления гарантий и торговли валютными ценностями.

Вышеупомянутые решения приняты в связи с несоответствием деловой репутации владельца существенного участия ООО ФК «Конверсия» и ООО ФК «Финансовый мир», а также этих учреждений требованиям законодательства.

Также все имеющиеся лицензии аннулированы в следующих финансовых учреждениях:

ООО «ФК «Финекстра» (ЕГРПОУ 41220734);

ООО «Компани Финанс» (ЕГРПОУ 44195842);

ПО «Ломбард Павленко и Компания» (ЕГРПОУ 23542488);

ООО «Рендолф Капитал» (ЕГРПОУ 39433342);

ООО «Коленди Файненс» (ЕГРПОУ 44239239);

ООО «Финансовая компания Капитал Финанс» (ЕГРПОУ 39544044);

ООО «ФК «Ирбис Фактор» (ЕГРПОУ 43178370);

ООО «ФК «Кредиком Груп» (ЕГРПОУ 41082100);

ООО «Маркет-Финанс» (код по ЕГРПОУ 43481106).

Причина

В Нацбанке напомнили, что в период с 31 июля 2023 года по 25 сентября 2023 года к вышеупомянутым финансовым учреждениям были применены меры влияния в виде обязательства принять меры по устранению нарушений и причин, способствовавших их совершению.

Указанные учреждения не выполнили решение Национального банка и не устранили нарушения лицензионных условий.

Решения вступают в силу с 5 декабря 2023 года.