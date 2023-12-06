От Гайаны до Нигера: почему в мире растет количество войн

В Южной Америке начался военный конфликт между Венесуэлой и Гайаной. Он не выглядит внезапным, а укладывается в четкую последовательность других конфликтов в разных уголках планеты. В чем причина этой ситуации и может ли новые обострения провоцировать россия, рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Почему это выгодно в первую очередь россии? Активное замещение ЕС российского газа и нефти, как и глобальная конкуренция новых месторождений, уменьшают возможность влияния и шантажа россии, единственным у них оставшимся — природными ресурсами. Похоже, что когда план шантажа с помощью углеводородов провалился, россия решила руками союзников масштабировать региональные конфликты для хотя бы временного уменьшения мирового предложения.

Итак, проследим тенденцию:

Гайана. Венесуэла пытается распространить свое влияние на регион Гайаны Эссекибо еще с 19 века. Однако никогда раньше не пыталась его аннексировать. В прошлом десятилетии в Эссекибо начали добывать нефть и теперь Гайана может стать крупным производителем нефти вне ОПЕК. В 2022 году ExxonMobil на блоке Stabroek получило подтвержденные запасы нефти в 11,5 млрд баррелей и 1,04 трлн куб. м газа. В разработку залежей уже инвестирует ряд компаний: американские ExxonMobil и Anadarko, канадская CGX Energy, израильская Ratio Oil, испанская Repsol, британская Tullow Oil, китайская CNOOC.

Израиль. После нападения ХАМАС на Израиль была остановлена добыча газа на месторождении Тамар с запасами 315 млрд куб м природного газа. Из-за этого он сократил экспорт газа в Иорданию и Египет, что привело к прекращению экспорта LNG этими странами. И хотя на днях добыча газа на Тамаре возобновилась, до завершения войны она будет оставаться нестабильной.

Египет. Как выше отметил, из-за войны в Израиле, Египет прекратил экспорт LNG в ЕС и Турцию, которые были его основными покупателями. А рост напряжения на Ближнем Востоке грозит дальнейшим инвестициям в разработку газовых залежей на шельфе Египта, которые считаются перспективными.

Йемен. После начала войны в Израиле йеменские повстанцы-хуситы захватили в Красном море судно, которое, по их утверждению, принадлежит Израилю. И заявили, что и дальше будут атаковать другие суда. Это поставило под угрозу морской маршрут поставки из Персидского залива и усилило давление на энергетические рынки.

Ливия. россия уже давно подпитывает гражданскую войну в стране. Недавно ряд западных СМИ сообщили о намерениях россии расширить военное присутствие в Ливии и даже создать базу для своего ВМФ. В то же время, добыча газа на месторождениях Wafa and Bouri, которые вместе разрабатывают Eni и ливийская NOC постоянно сокращается. Из-за этого экспорт газа в Италию по трубопроводу Greenstream за последние три года сократился более чем на 30%. В таких условиях Greenstream, который может прокачивать до 11 млрд кубометров газа в год, будет работать на уровне ниже 25% доступной мощности.

Нигер. Военный переворот в стране, которая является одним из крупнейших добытчиков урана в мире, проходил под флагами россии. И хотя страна не ограничила добычу урана на французском Orano Group, нестабильность и антифранцузские настроения в Нигере также усилили давление на энергетические рынки.

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Даже такой краткий анализ дает представление о том, насколько последовательны «внезапные» конфликты последнего времени. Очевидна их цель: уменьшение ликвидных углеводородов на мировом рынке, в первую очередь — на европейском, и как следствие навязывание Газпромом совместно с Новатеком своих ресурсов как безальтернативных.

Ответный шаг цивилизованного мира — своевременные и полные санкции на нефтегазовые и атомно-промышленные компании кремля.