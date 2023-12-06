Самыми популярными на украинском рынке новых легковых авто остаются модели с бензиновыми двигателями

В ноябре, как и в прошлом месяце, легковые автомобили с бензиновыми двигателями охватили 45% продаж новых авто. Об этом сообщает Укравтопром.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Дизельные автомобили, по сравнению с октябрем, увеличили свою рыночную долю с 20% до 21%. В то же время, на 0,5 процентного пункта (п.п.) уменьшился сегмент гибридов — до 18,5%.

Доля электромобилей осталась на прежнем уровне — 15%. Сегмент автомобилей с ГБО уменьшился на 0,5 п.п., в ноябре таким авто полагалось менее 1 процента рынка.

Лидерские позиции по сегментам

Бензиновые авто — Renault Duster;

Дизельные — Renault Duster;

Гибридные — Nissan Qashqai;

Электро — Volkswagen ID.4;

Автомобили с ГБО — Hyundai Tucson.

Напомним

«Минфин» писал, что в ноябре 2023 украинцы приобрели около 5,4 тыс. новых легковых авто. По отношению к предыдущему месяцу регистрации новых легковых автомобилей уменьшились на 6%.