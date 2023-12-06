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6 декабря 2023, 9:02 Читати українською

Самыми популярными на украинском рынке новых легковых авто остаются модели с бензиновыми двигателями

В ноябре, как и в прошлом месяце, легковые автомобили с бензиновыми двигателями охватили 45% продаж новых авто. Об этом сообщает Укравтопром.

В ноябре, как и в прошлом месяце, легковые автомобили с бензиновыми двигателями охватили 45% продаж новых авто.
Фото: pixabay.com

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Дизельные автомобили, по сравнению с октябрем, увеличили свою рыночную долю с 20% до 21%. В то же время, на 0,5 процентного пункта (п.п.) уменьшился сегмент гибридов — до 18,5%.

Доля электромобилей осталась на прежнем уровне — 15%. Сегмент автомобилей с ГБО уменьшился на 0,5 п.п., в ноябре таким авто полагалось менее 1 процента рынка.

Лидерские позиции по сегментам

  • Бензиновые авто — Renault Duster;
  • Дизельные — Renault Duster;
  • Гибридные — Nissan Qashqai;
  • Электро — Volkswagen ID.4;
  • Автомобили с ГБО — Hyundai Tucson.

Напомним

«Минфин» писал, что в ноябре 2023 украинцы приобрели около 5,4 тыс. новых легковых авто. По отношению к предыдущему месяцу регистрации новых легковых автомобилей уменьшились на 6%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
6 декабря 2023, 9:31
#
Капітан Очевидність працевлаштувався у Мінфін 🤫

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