В ноябре, как и в прошлом месяце, легковые автомобили с бензиновыми двигателями охватили 45% продаж новых авто. Об этом сообщает Укравтопром.
Самыми популярными на украинском рынке новых легковых авто остаются модели с бензиновыми двигателями
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Дизельные автомобили, по сравнению с октябрем, увеличили свою рыночную долю с 20% до 21%. В то же время, на 0,5 процентного пункта (п.п.) уменьшился сегмент гибридов — до 18,5%.
Доля электромобилей осталась на прежнем уровне — 15%. Сегмент автомобилей с ГБО уменьшился на 0,5 п.п., в ноябре таким авто полагалось менее 1 процента рынка.
Лидерские позиции по сегментам
- Бензиновые авто — Renault Duster;
- Дизельные — Renault Duster;
- Гибридные — Nissan Qashqai;
- Электро — Volkswagen ID.4;
- Автомобили с ГБО — Hyundai Tucson.
Напомним
«Минфин» писал, что в ноябре 2023 украинцы приобрели около 5,4 тыс. новых легковых авто. По отношению к предыдущему месяцу регистрации новых легковых автомобилей уменьшились на 6%.
Источник: Минфин
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