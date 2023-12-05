Министерство финансов 5 декабря на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 11,96 млрд грн, что на 5,44 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 6,52 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин на аукционе продал облигации почти на 12 миллиардов
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Что предлагали инвесторам
Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 2,58 млрд грн под 16,92% с погашением 20 ноября 2024;
- 3,03 млрд грн под 17,58% с погашением 15 октября 2025;
- 2,84 млрд грн под 18,60% с погашением 24 февраля 2027 года.
В иностранной валюте:
- $95,86 млн под 4,60% с погашением 14 ноября 2024 года.
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О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
Напомним
«Минфин» писал, что 20 июня Министерство финансов разместило на аукционе облигации на рекордные 31,4 млрд грн. Это самая большая сумма, привлеченная в госбюджет за неделю от продажи ОВГЗ с начала года.
Комментарии - 1
Якщо ж вам так кортить вживати просторічні слова в фінансових текстах то перестаньте називати себе в третій особі Мінфіном, а вживайте займенник «ми» у відповідній формі: «Дві нові акції агресивного портфеля «Мінфіну»: компанія, що вчить воювати та запускає ракети у космос»