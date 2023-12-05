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Бразильский банк запустил торговлю BTC и ETH, прогноз биткоина по $100 000: что нового на рынке
Крупнейший банк Бразилии открыл возможность торговли биткоином и Ethereum
Бразильский банк Itau Unibanco запустил для клиентов сервис торговли криптовалютами. Об этом сообщает Reuters.
Сначала финучреждение позволит проводить операции с биткоином и Ethereum. Впоследствии компания расширит список поддерживаемых монет.
«Все начинается с биткоина, но наш всеобъемлющий стратегический план состоит в том, чтобы распространить его в будущем и на другие криптоактивы», — заявил представитель банка Гуто Антунес.
По его словам, расширение спектра поддерживаемых цифровых валют будет зависеть от изменения регуляторной среды в стране.
Антунес подчеркнул, что банк также выступит в роли кастодиана, взяв на себя ответственность за пользовательские средства.
Напомним, что в декабре 2022 года Бразилия признала биткоин платежным средством и инвестиционным активом.
BlackRock и Bitwise обновили заявки на запуск биткоин-ETF
В понедельник, 4 декабря, сразу две компании внесли поправки в заявки на регистрацию спотовых биткоин-ETF — BlackRock и Bitwise. Аналитик Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт считает это положительным признаком.
BlackRock внесла в заявку несколько существенных изменений. В частности, компания добавила отчет об аудите траста со стороны международной компании PricewaterhouseCoopers.
Также в документе появилась формулировка о соблюдении требований по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма. Кроме того, BlackRock заявила, что неизвестный инвестор выкупил «посевные акции» по цене в $25 на сумму в $100 000.
Bitwise, со своей стороны, внесла преимущественно незначительные корректировки.
Нереализованная прибыль Tether от вложений в биткоин достигла $1,1 млрд
Позитивная переоценка инвестиций Tether в цифровое золото составила $1,1 млрд. Позиция эмитента Стэйблкоина USDT с момента покупки увеличилась на 85%.
По данным аналитиков EmberCN, Tether хранит 57576 BTC с ценой покупки $22480 за монету. С мая этого года эмитент USDT выделяет на инвестиции 15% прибыли.
Согласно оценкам экспертов, в марте компания приобрела 53492 BTC, а 4083 BTC добавила по мере выхода квартальной отчетности с расчетом финансовых результатов.
Глава Blockstream спрогнозировал биткоин по $100 000 в ближайшие месяцы
Цена биткоина пробьет уровень $100 000 к будущему в апреле 2024 года халвингу, считает глава Blockstream Адам Бек.
Свой прогноз он дал в ответ на твит аналитика Виджая Бояпати, в котором тот удался в вопрос, сможет ли биткоин впервые в истории достичь максимума в преддверии сокращения вознаграждения за блок.
«Именно об этом я и говорил, моя ставка — $100 000 в халвинг», — уверенно заявил Бек.
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В комментариях он отметил, что его прогноз не учитывает возможный бычий импульс для криптовалюты в случае одобрения SEC спотовых биткоин-ETF.
О долгосрочном движении котировок цифрового золота предприниматель согласился с мнением соучредителя BitMEX Артура Хейеса о достижении уровня от $750 000 до $1 млн к 2026 году.
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