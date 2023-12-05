Курс валют на 5 декабря: Доллар в банках подешевел на 5 копеек

Во вторник, 5 декабря, на наличном рынке курс доллара по покупке потерял 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро в покупке потеряло 5 копеек, а в продаже 10 копеек.

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Валютный рынок

В обменниках доллар прибавил 6 копеек в покупке и не изменился в продаже. Курс евро снизился на 5 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,85−37,40 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,75 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,37−37,40, евро — 40,45−40,67 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,57−36,59 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,53−39,54 грн/евро.

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