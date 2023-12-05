30 лет Радабанка. От истории создания к современным достижениям

1. «Что для Вас Радабанк«?

Председатель Наблюдательного Совета Татьяна Городницкая:

Становление банка как уверенного игрока финансового рынка происходило на фоне исторических событий в Украине, и сейчас я вижу, что дело моей жизни — Радабанк, уже можно ассоциировать с символом стабильности, доверия и развития страны.

Для меня Радабанк — это не просто банк, это семейная история, которая создается годами, непосредственно нашей семьей более 12 лет.

Мы сформировали банк с четким пониманием семейных ценностей, который не только находит надежные финансовые решения для клиентов, но и берет за них ответственность.

Председатель Правления Андрей Григель:

Когда говорят, что Радабанк — семейный банк, это не просто слова. Как владельцы являются одной семьей, так и внутри команды уже давно образовались тесные родственные связи. Конечно, у семьи не может быть идеальных отношений между всеми ее членами, и в Банке мы часто спорим по разным вопросам. Однако, главное, что мы спорим в интересах большой семьи — Радабанка.

2. Какие изменения произошли с Радабанком в течение 30 лет?

Председатель Наблюдательного Совета Татьяна Городницкая:

Я не буду приводить сухие цифры, ведь они не смогут полностью передать масштаб трансформации, за которой стоит титаническая работа каждого, но хочу отметить, что Радабанк стал значимым участником финансового рынка страны. Горжусь тем, что это украинский банк с украинским капиталомэ который стремительно развивается в соответствии с нынешними реалиями, потребностями клиентов и вызовами времени.

Одно из таких изменений — это диджитализация бизнес-процессов банка, которая произошла как для собственного развития, так и для удовлетворения потребностей наших клиентов.

Мы трансформируемся, идем в ногу со временем, укрепляя финансовую устойчивость и развивая новые продукты и услуги.

Председатель Правления Андрей Григель:

Банк существенно и несколько раз трансформировался от регионального банка из Хмельницкого до уже единственного банка с юридическим адресом в г. Днепр. Так же и владельцы Банка несколько раз менялись. При этом новая история Банка уже 12 лет неразрывно связана с семьей Городницких, с которыми я лично знаком с 2015 года.

3. «Чего достиг Радабанк за 30 лет своей деятельности»?

Председатель Наблюдательного Совета Татьяна Городницкая:

За это время значительно расширился спектр услуг, увеличился в несколько раз уставный капитал и присутствие Радабанка в стране. Еще в 2011 году было только 1 отделение в городе Днепр, однако уже сейчас сеть насчитывает 27 отделений в 13 городах Украины.

Мы стали универсальным банком, который каждый год получает финансовые признания, входит в ТОП-рейтинги надежности банковской деятельности и получает высокие оценки продуктов и услуг от НРА «Рюрик», РА «Стандарт Рейтинг», International Financial Club «BANKIR» и т. д.

Председатель Правления Андрей Григель:

Я бы сказал, что мы стали зрелыми, закалили свой характер, уверенно пережили все кризисы и «банкопады». На сегодняшний день наши амбиции выходят далеко за пределы Днепра. Мы представлены во многих регионах Украины с 2015 года, когда я только пришел работать в Банк, мы выросли в размерах более чем в 10 раз. Мы продолжаем с оптимизмом смотреть в будущее и уже в следующем году видим себя в ТОП-30 банков Украины.

4. Чего бы Вы пожелали себе и Радабанк сейчас и на будущее.

Председатель Наблюдательного Совета Татьяна Городницкая:

Во-первых, желаю нам всем скорейшей Победы! А пока мы неустанно верим и приближаем ее, хочется пожелать, несмотря ни на что, продолжать вместе творить эту успешную историю, сохраняя общие ценности, стабильность и развитие. Пусть наша семья растет, а банк находится в центре финансовых инноваций, готов отвечать вызовам времени и запросам клиентов. Я уверена, что сеть Радабанка будет увеличиваться, и мы обязательно откроем отделения в Донецке и Луганске.

Председатель Правления Андрей Григель:

Как бы банально это ни звучало, я хочу пожелать здоровья. Физического, ментального, финансового для всех нас: для владельцев, команды, клиентов, партнеров и для защитников Украины. Все праздники и юбилеи сейчас имеют горький привкус из-за продолжающейся войны. Поэтому первое желание — наша скорая Победа. И я уверен, что мы возобновим работу нашего отделения № 9 в Симферополе, которое не работает с 2014 года, а также сможем открыть еще не одно отделение на деоккупированных территориях нашей страны.