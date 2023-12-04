Microsoft открыл общий доступ к Copilot: ключевая инновация компании с ИИ

Компания Microsoft выпустила в общий открытый доступ чат-бот на основе искусственного интеллекта Copilot (бывший Bing Chat). Об этом рассказал начальник отдела проектирования и продуктов для Bing Жорди Рибас в своем X (ранее Twitter), пишет AIN.

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«Я рад сообщить, что Copilot (ранее Bing Chat) вышел из предыдущей версии и теперь общедоступен, расширяя доступ к лучшим ответам, новой эффективности и мгновенного творчества», — написал он.

Copilot доступен на 105 языках для 169 стран мира для браузеров и мобильных устройств.

Пока это ключевая инновация с искусственным интеллектом, которую Microsoft предложил миру. Он «заменяет» человека во время конференций или помогает ему: подводит итоги встреч, создает черновики электронных писем, документы Word, электронные таблицы и презентации PowerPoint, визуализирует заметки. По своей сути Copilot объединяет два других приложения на основе ИИ — это Bing Chat и Bing Chat Enterprise. Плагины созданы на основе нейросетевых моделей от OpenAI.

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