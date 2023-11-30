Корпорация Microsoft снова продолжит бесплатный доступ к облакам для госучреждений Украины, сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Microsoft продлит на год предоставление бесплатных облачных услуг украинским госучреждениям
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Что известно
Госпредприятия оборонной отрасли, региональные органы власти, школы, университеты и больницы будут пользоваться услугами бесплатно до конца 2024 года.
По словам Федорова, Microsoft инвестирует в развитие облачных сервисов в Украине и уже предоставила более $540 млн. помощи безвозмездными сервисами, технической поддержкой, оборудованием и грантами.
Вице-премьер отметил, что это помогает в цифровизации госучреждений и защите данных.
Напомним
В прошлом году Microsoft решил продлить бесплатную технологическую поддержку для Украины в течение 2023-го и направить на это $100 млн. В рамках нее государственные учреждения, критическая инфраструктура и другие сектора в Украине безвозмездно используют цифровую инфраструктуру и работают в облаке Microsoft.
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