Microsoft продлит на год предоставление бесплатных облачных услуг украинским госучреждениям

Госпредприятия оборонной отрасли, региональные органы власти, школы, университеты и больницы будут пользоваться услугами бесплатно до конца 2024 года.

По словам Федорова, Microsoft инвестирует в развитие облачных сервисов в Украине и уже предоставила более $540 млн. помощи безвозмездными сервисами, технической поддержкой, оборудованием и грантами.

Вице-премьер отметил, что это помогает в цифровизации госучреждений и защите данных.

Напомним

В прошлом году Microsoft решил продлить бесплатную технологическую поддержку для Украины в течение 2023-го и направить на это $100 млн. В рамках нее государственные учреждения, критическая инфраструктура и другие сектора в Украине безвозмездно используют цифровую инфраструктуру и работают в облаке Microsoft.