Больше не нужна: Дания выведет из обращения свою крупнейшую банкноту

Центробанк Дании решил вывести из обращения банкноту номиналом в 1000 крон, это около €134. Такое решение связано с тем, что в стране на наличный расчет приходится только 10% оплат в магазинах. Если сравнивать с еврозоной, то там 50% покупок совершают за наличку. Об этом пишет Euronews.

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Почему выводят банкноту

В Дании же 90% покупок не превышают сумму 500 крон (€67), поэтому в центробанке считают, что банкнота в 1000 крон больше не нужна.

Отказ от «1000 крон» также направлен на борьбу с экономической преступностью. «Она используется чаще, чем другие банкноты, в разных финансовых преступлениях», — подтвердили в Центробанке.

Впрочем, нею можно будет рассчитаться еще до мая 2025 года. После этого в Дании останется всего четыре банкноты: номиналом 50, 100, 200 и 500 крон.

Историческая справка

Банкнота в 1000 крон вошла в обращение в 1975 году из-за очень высокой инфляции. В целом датская крона впервые была введена в 1873 году. В 1992 году по условиям Маастрихтского договора страна получила право не присоединяться в будущем к Еврозоне. В 2000 году на референдуме 53% датчан проголосовали против перехода на Евро.

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