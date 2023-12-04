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4 декабря 2023, 18:47 Читати українською

Больше не нужна: Дания выведет из обращения свою крупнейшую банкноту

Центробанк Дании решил вывести из обращения банкноту номиналом в 1000 крон, это около €134. Такое решение связано с тем, что в стране на наличный расчет приходится только 10% оплат в магазинах. Если сравнивать с еврозоной, то там 50% покупок совершают за наличку. Об этом пишет Euronews.

Центробанк Дании решил вывести из обращения банкноту номиналом в 1000 крон, это около €134.

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Почему выводят банкноту

В Дании же 90% покупок не превышают сумму 500 крон (€67), поэтому в центробанке считают, что банкнота в 1000 крон больше не нужна.

Отказ от «1000 крон» также направлен на борьбу с экономической преступностью. «Она используется чаще, чем другие банкноты, в разных финансовых преступлениях», — подтвердили в Центробанке.

Впрочем, нею можно будет рассчитаться еще до мая 2025 года. После этого в Дании останется всего четыре банкноты: номиналом 50, 100, 200 и 500 крон.

Историческая справка

Банкнота в 1000 крон вошла в обращение в 1975 году из-за очень высокой инфляции. В целом датская крона впервые была введена в 1873 году. В 1992 году по условиям Маастрихтского договора страна получила право не присоединяться в будущем к Еврозоне. В 2000 году на референдуме 53% датчан проголосовали против перехода на Евро.

Читайте также: Дания подписала первые контракты об инвестициях в Украину

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+30
nitrolog
nitrolog
4 декабря 2023, 18:54
#
Оце проблеми в людей
+
0
patterson
patterson
4 декабря 2023, 19:47
#
Несерйозна країна. Зрештою, ще один цвях у середній клас і незалежність приватних осіб від банків.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
4 декабря 2023, 20:15
#
Концтабір сформувався.
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