Дания подписала первые контракты об инвестициях в Украину

Первые контракты об инвестициях Дании в Украину уже подписаны, однако подробности пока не разглашаются из соображений безопасности. Об этом рассказал посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен в интервью ЭП.

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«Дания уже переходит от грантов к инвестициям. Мы понимаем, что здесь возможны риски, но нельзя ждать, пока закончится война. Иностранные инвестиции в Украину являются важнейшим компонентом восстановления, и Дания прилагает серьезные усилия к тому, чтобы способствовать работе бизнеса в Украине, не в последнюю очередь в Николаевской области», — отметил он.

В частности, запущенный в этом году Датский Фонд поддержки Украины имеет мощные составляющие, охватывающие частный сектор. Дания может выдавать кредиты и инвестиционные гарантии некоторым датским и украинским бизнесам.

«О многих конкретных проектах сейчас нельзя разглашать подробности по соображениям безопасности, поскольку они расположены на территориях, которые испытали тяжелые последствия войны и угрозы там существенны. Но могу вам сказать, что контракты подписаны», — отметил посол.

Многие датские корпорации уже действуют в Украине

Он добавил, что многие датские корпорации уже действуют в Украине, и им удается поддерживать и даже расширять свою деятельность во время войны.

В частности, компания ДТЭК в этом году запустила новую ветровую электростанцию «Тилигульская» в Николаевской области. Датская компания Vestas обеспечила ветровые турбины для того, чтобы Украина могла продолжать зеленый переход в энергетике.

Компания Carlsberg в этом году инвестировала в Украину 40 миллионов евро, увеличив объем производства на 80%, что, пожалуй, является крупнейшей иностранной инвестицией в Украину в этом году, добавил Миккельсен.

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«Многие другие, большие или меньшие, датские компании, выражают заинтересованность в том, чтобы закрепиться в Украине, что мы ясно увидели на недавней конференции Rebuild Ukraine в Варшаве. Дания и посольство готовы содействовать и консультировать тех, кто размышляет над таким шагом», — резюмировал он.

Напомним

«Минфин» писал, что в Дании продлили разрешения на проживание украинцев до 17 марта 2025 года.