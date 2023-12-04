Испанцу грозит 20 лет за то, что учил Северную Корею обходить санкции

В Испании взяли под стражу мужчину, который пытался научить северных корейцев, как обходить санкции США с помощью криптовалюты. Об этом пишет Business Insider.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Алехандро Као де Бенос может попасть в тюрьму на 20 лет за то, что в 2018 году провел несколько конференций по криптовалюте и блокчейну в Пхеньяне. С тех пор мужчину разыскивал Интерпол. Полиция отметила, что де Бенос, вероятно, использовал поддельные документы, чтобы попасть в Мадрид.

К делу, по данным американского следствия, причастен и гражданин Соединенных Штатов Вирджил Гриффитс, который уже был заключен на 63 месяца. Мужчина также заплатил штраф в размере $100 тыс в 2022 году после признания себя виновным в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях времен Трампа.

Читайте также: Биткоин-майнеры за ноябрь привлекли почти $1 миллиард инвестиций

«Гриффитс знал, что Северная Корея может использовать эти услуги, чтобы уклониться от санкций США и финансировать свою программу ядерного оружия и другую незаконную деятельность», — отмечают следователи. Впрочем, де Бенос отрицает, что имел дело с Гриффитсом.

Интересно, что с 2017 года северокорейские хакеры украли $3 млрд в цифровых активах, $1,7 млрд пришлись на последний год, пишет ForkLog со ссылкой на Recorded Future.