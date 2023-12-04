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4 декабря 2023, 17:44 Читати українською

У Байдена призвали Конгресс срочно утвердить помощь для Украины

Белый дом призывает конгресс выделить дополнительные средства в помощь Украине до конца текущего года. Соответствующее письмо директор Управления Белого дома по бюджету Шаланда Янг направила в Конгресс США в понедельник утром, сообщает Голос Америки.

Белый дом призывает конгресс выделить дополнительные средства в помощь Украине до конца текущего года.
Фото: bastion.tv

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Призыв Конгресса

В письме она предупредила спикера Палаты представителей Майка Джонсона и других конгрессменов, что в США заканчиваются средства для помощи Украине, а ее прекращение повысит вероятность победы россии в войне.

«Хочу уточнить: без действий Конгресса до конца года у нас закончатся средства на закупку нового оружия и оборудования для Украины, а также на предоставление оборудования из запасов вооруженных сил США. У нас нет волшебного источника финансирования для решения этой задачи. У нас заканчиваются деньги и почти заканчивается время», — отмечается в письме представительницы Белого дома.

Читайте: Умное инвестирование. Байден анонсировал запрос на пакет помощи Украине и Израилю на $100 миллиардов

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«У нас закончились деньги, чтобы поддержать Украину в этой борьбе. Это не проблема в следующем году», — добавила она.

Белый дом в письме подробно расписал, как США использовали около $111 млрд, выделенных на помощь Украине ранее, пишет издание The Hill.

В частности, Пентагон использовал 97% из $62,3 миллиарда, которые он получил на середину ноября, а Государственный департамент использовал все полученные им $4,7 миллиарда, которые включали средства на гуманитарную помощь и помощь в сфере экономики и гражданской безопасности.

Источник: Минфин
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