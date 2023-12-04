Заблокированные границы: В очередях на границе из Словакии стоит около 650 грузовиков, с Венгрией — 750

На направлении пункта пропуска «Ужгород — Вышнее Немецкое» (граница со Словакией) по состоянию на утро 4 декабря в очередях находилось почти 650 грузовиков, напротив пункта пропуска «Тиса» (граница с Венгрией) — около 750 грузовиков, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) Андрей Демченко, пишет «Интерфакс-Украина».

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Блокировка границ

«В конце прошлой недели Союз перевозчиков Словакии снова начал акцию по блокированию движения для грузовиков. По состоянию на утро сегодня в сторону Украины на территории Словакии на этом направлении находились 650 грузовых транспортных средств в очередях с возможностью пересечь границу», — сказал он на брифинге в Киеве в понедельник.

Спикер отметил, что участники акции сообщали о намерении пропускать по четыре грузовика в час в направлении Украины, а движение грузовиков из Украины не будет блокироваться, а также движение гуманитарных и других важных грузов.

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«Мы сейчас фиксируем уменьшение, не критично, но уменьшение грузовых транспортных средств, прибывающих в ЧП „Ужгород“, следуя из Словакии», — добавил Демченко.

Также в Госпогранслужбе фиксируют увеличение грузовиков, пытающихся пересечь границу из Венгрии в Украину.

«Это связано с тем, что другие направления сейчас заблокированы или движение из-за них затруднено. По состоянию на утро сегодня напротив ЧП „Тиса“ (граница с Венгрией) в сторону Украины в очередях находилось где-то 750 грузовиков», — рассказал спикер.

Напомним

Как писал «Минфин», к утру, 4 декабря, на границе с Польшей в очереди стоят 2,5 тыс. грузовиков. В то же время, на одном из пунктов начали пропускать пустые фуры.

Акция протеста польских перевозчиков началась 6 ноября и продлится до 1 февраля или до выполнения требований активистов. К полякам позже присоединились и словацкие перевозчики.

Главное требование — отмена «транспортного безвиза» для украинских дальнобойщиков. По мнению польских и словацких перевозчиков, это предпочитает украинских коллег в борьбе за рынок.